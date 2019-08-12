Фестиваль оперы и балета в древнем Херсонесе откроется спектаклем "Спартак"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Балет "Спартак" впервые покажут во вторник в Севастополе на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета. Танцовщики из четырех стран, в числе которых всемирно знаменитые артисты, выступят среди руин античного города, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства города.

"Во вторник, 13 августа, откроется фестиваль: будет показана сюита из балета "Спартак. Специально для этого представления под открытым небом была возведена современная сцена. При этом площадка при всей своей технической оснащенности - временная, она обустроена таким образом, чтобы не был нанесен вред этому уникальному месту [городищу Херсонеса]", - уточнили в пресс-службе.

Во вторник ведущие партии исполнят Сергей Полунин (Россия), Осиэль Гюнео (Куба), Лауретта Саммерскейл (Великобритания) и Цейзель Приска (Австрия). Второй показ балета состоится 15 августа, для гостей фестиваля станцуют российские солисты. Кроме того, более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета специально приедут на фестиваль, чтобы "представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов в античных декорациях древней Херсонесской крепости".

Балет Арама Хачатуряна повествует о плененном римлянами фракийском правителе Спартаке, вынужденном стать гладиатором; Спартак поднимает восстание, противостоит римскому консулу Крассу и гибнет в бою. В настоящее время существует более 20 различных версий постановки этого балета, в частности, в Новосибирском театре оперы и балета спектакль, в создании которого участвовал известный хореограф Георгий Ковтун, дают с 2016 года.

В пресс-службе "Херсонеса Таврического" добавили, что 16 и 17 августа на новой сцене и в древнем амфитеатре Херсонеса, построенном около 2 тыс. лет назад, пройдет оперная часть фестиваля. В частности, в четверг в античном театре пройдет концерт "Славься, Отечество" мужского хора "Православные певчие", в который входят священнослужители московских храмов и монастырей. А московский театр "Новая опера", объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, Оренбургский камерный хор представят оперу "Моцарт, Моцарт...". 17 августа будет дана опера периода барокко "Мельник-колдун, обманщик и сват" в концертном исполнении, а вечером состоится закрытие фестиваля - оперный гала-концерт "Музыкальная Пушкиниана".

Как уточняется в сообщении правительства Севастополя, впервые фестиваль прошел в 2017 году и включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. В этом году фестиваль оперы и балета в Херсонесе проходит в третий раз, он проводится по заказу правительства Севастополя, при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.