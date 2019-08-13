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Мадс Миккельсен приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia

Мероприятие пройдет с 3 по 6 октября
Мадс Миккельсен Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Мадс Миккельсен
© Chris Pizzello/Invision/AP

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли в сериале "Ганнибал", приедет в Москву на фестиваль поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в выставочном комплексе "Крокус Экспо" с 3 по 6 октября, сообщили во вторник ТАСС в организаторы мероприятия.

Актер выступит на фестивале, раздаст автографы и примет участие в фотосессиях.

Миккельсен известен по роли доктора Ганнибала Лектера в сериале "Ганнибал", основанном на классической серии романов Томаса Харриса.

Среди других заметных работ актера - фильмы "Казино "Рояль", "Королевский роман" и психологическая драма "Охота". В 2016 году Миккельсен сыграл злодея Кецилия в супергеройском фильме Marvel "Доктор Стрэндж", а также снялся в роли имперского ученого Галена Эрсо в проекте "Изгой-Один. Звездные войны: Истории", где его партнерами по съемочной площадке стали Бенедикт Камбербэтч и Тильда Суинтон.

За последний год Миккельсен исполнил главную роль в фильме "Затерянные во льдах", а также в киноадаптации графической новеллы "Полярный" от Netflix. Также актер принял участие в работе над компьютерной игрой Хидео Кодзимы Death Stranding, подарив свой образ и голос главному антагонисту проекта.

Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз. Одновременно с фестивалем состоится 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений "ИгроМир".

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