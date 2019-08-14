Девять заявок поступило на конкурс концепций развития Театра им. Волкова в Ярославле

"Всего было подано девять заявок. Большинство кандидатов - театральные режиссеры, также в списке есть художественный руководитель одного из региональных театров", - сказал представитель пресс-службы.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Девять театральных деятелей подали заявки на конкурс концепций развития Театра им. Волкова в Ярославле, объявленный Министерством культуры РФ в конце июля. Большая часть подавших заявки - театральные режиссеры, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 9 августа. Очный этап пройдет 16 августа в Минкультуры.

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении директора и объявил выговор худруку, после чего Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как сообщил позднее Мединский, новый художественный руководитель театра должен быть объявлен 19 августа. Одним из претендентов стал заместитель художественного руководителя МХАТ им. Горького Сергей Пускепалис.

Театр им. Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".