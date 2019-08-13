Третьяковская галерея открыла обновленную экспозицию на Крымском Валу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея обновила постоянную экспозицию в здании на Крымском Валу. Со вторника посетители смогут увидеть в одном зале сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича, а также побывать в отдельных пространствах, посвященных коллекционеру Георгию Костаки и художнику и скульптору Александру Дейнеке, сообщила во вторник ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Мы впервые показываем в одном зале два "Черных квадрата". Каждый из этих "Квадратов" производит ошеломляющее впечатление, но когда их два <...> Это производит невероятный эффект", - сказала директор Третьяковской галереи.

В коллекции галереи, как известно, находятся первый "Черный квадрат", написанный художником в 1915 году, и авторское повторение 1929 года. Также повторения "Черного квадрата" есть в Русском музее (1923 год) и Эрмитаже (конца 1920-х - начала 1930-х годов).

По словам Трегуловой, два "Черных квадрата" в одном зале можно будет увидеть до середины октября. "Потом первый "Черный квадрат" мы переместим на третий этаж, где будет развернута выставка к 100-летию Музея живописной культуры. А еще через какое-то время после этого второй "Черный квадрат" поедет на выставку "Иконы искусства" в Берн", - уточнила собеседница агентства. Когда эти выставка закончатся, "Черные квадраты" вновь воссоединятся в одном зале Третьяковской галерее.

"Но, наверное, самая главная новость и самое главное изменение в этой экспозиции - создание отдельного зала, где представлены работы из коллекции Георгия Костаки", - сказала Трегулова и добавила, что также в этой части галереи были приведены в порядок и покрашены стены залов и отремонтирована крыша.

Задача переосмыслить постоянную экспозицию и выделить в отдельный зал работы из собрания Костаки стала для галереи нетривиальной. Без знаковых работ из собрания коллекционера обойтись в том или ином зале, по словам Трегуловой, довольно непросто. "Но с возникновением этого зала, мне кажется, мы наконец отдаем должное этому человеку, который оставил значительнейшую часть своей коллекции здесь, в России, и подарил ее Третьяковской галерее перед своим отъездом в Грецию", - отметила она.

Татлин, Шагал и Дейнека

Также в галерее появился отдельный зал, посвященный одному из ярких представителей русского авангарда Владимиру Татлину. В Третьяковке на временном экспонировании находится "Летатлин" - безмоторный индивидуальный летательный аппарат, созданный художником в 1929-1932 годах. По словам директора Третьяковской галереи, сложилась уникальная ситуация, когда все работы рядом с "Летатлином" - не реконструкции, а подлинные, за исключением произведения "Старо-Басманная. Доска номер 1", которая сейчас находится на исследовании и реставрации.

Еще одним ярким новшеством Трегулова назвала создание зала советского живописца, монументалиста Александра Дейнеки - автора таких работ, как "Вратарь", "Футболисты" и др. Собеседница агентства отметила, что в Третьяковской галерее зал Дейнеки появился впервые за долгие годы. Также восстановлен зал графики - экспозиция там будет меняться каждые три месяца, так как графические работы нельзя экспонировать дольше ради их сохранности. Среди прочего посетители могут увидеть иллюстрации Марка Шагала к "Мертвым душам" Гоголя, которые впервые показывают в постоянной экспозиции.

Кроме того, с зарубежной выставки вернулись работы Кандинского. "Мы выставили семь живописных произведений художника. Это тоже такой удачный момент, когда закончилась масштабная выставка в Мексике, где мы участвовали своими работами. Сейчас все произведения вернулись. Однако посетители не увидят здесь две принципиальные работы, потому что они готовятся к показу на выставке к 100-летию Музея живописной культуры", - рассказала Трегулова.

Она добавила, что гости галереи могут обратить внимание, что из экспозиции исчезли какие-то работы, но это опять же связано с тем, что они готовятся к отправке или уже отправлены на выставки в других музеях. В частности, 36 живописных работ Натальи Гончаровой сейчас в экспозиции в лондонской галерее Тейт.

"Но в то же время это позволило нам вынуть из запасников и показать какие-то очень интересные вещи, может быть, менее известных художников. Мы в первый раз за многие годы повесили работы Школьника, Кульбина или раннего Давида Бурлюка. Не говоря уже о работах из собрания Костаки - значительное число произведений в этом зале впервые показываются в постоянной экспозиции", - заключила Трегулова.