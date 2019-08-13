Шесть музыкантов из России примут участие в польском фестивале "Шопен и его Европа"

ВАРШАВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Исполнители классической музыки из России примут участие в традиционном международном фестивале "Шопен и его Европа", который начнется в среду в польской столице. Он проходит в Варшаве уже в 15 раз и является одним из самых популярных мероприятий для любителей музыки.

В запланированных концертах примут участие шесть исполнителей из России: пианисты Юлианна Авдеева, Николай Демиденко, Дмитрий Аблогин, Александр Мельников, а также виолончелист Александр Рудин и скрипачка Алена Баева.

Как сообщили во вторник на посвященной предстоящему фестивалю пресс-конференции, 15-й его выпуск будет посвящен польскому композитору Станиславу Монюшко (1819-1872 годы), так как в этом году в Польше отмечается 200-летие со дня его рождения. В программу фестиваля вошли произведения для фортепиано, песни и четыре оперы авторства Монюшко.

Вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия республики Петр Глинский отметил, что характерные черты фестиваля "Шопен и его Европа" - "невероятно высокий уровень и участие выдающихся музыкантов". "В польской культуре нет ничего важнее Шопена. Эту марку нужно продвигать серьезно", - указал министр, подчеркнув, что в этом году бюджет фестиваля составил 8 млн злотых ($2,1 млн).

В программе - широкий спектр произведений Фредерика Шопена и других композиторов его эпохи, а также их известных последователей. Запланировано 36 концертов, как камерных, так и симфонических. Творческий смотр завершится 1 сентября.