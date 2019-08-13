Основатель The Prodigy выступит на фестивале Alfa Future People под Нижним Новгородом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Один из основателей британской группы The Prodigy Лирой Торнхилл выступит на главной сцене фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People (AFP), который пройдет с 16 по 18 августа в поселке Большое Козино Нижегородской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организатора AFP.

"Мы считаем очень уместным и правильным начать фестиваль данью памяти Кита Флинта, фронтмена и души The Prodigy, умершего несколько месяцев назад. Этот коллектив точно являлся и является одним из столпов современной электронной музыки. Мы всегда хотели увидеть их у нас на фестивале. Увы, это уже не случится, но мы рады будем услышать их лучшие треки на главной сцене в виде диджей-сета", - процитировали в пресс-службе продюсера фестиваля Виктора Шкипина.

В марте группа заявила об отмене всех гастрольных планов после смерти своего вокалиста Кита Флинта.

Лирой Торнхилл начал карьеру почти 30 лет назад на волне популярности стиля эйсид-хаус. В одном из клубов музыкант познакомился с Ламом Хоулеттом, и вскоре вместе с другими друзьями они решили создать собственный музыкальный коллектив, получивший название The Prodigy. Торнхилл стал одним из штатных танцоров группы, а также взял на себя обязанности концертного клавишника. Спустя 10 лет он покинул коллектив, чтобы заняться сольной карьерой, однако связей с группой не утратил и через несколько лет получил статус "официального диджея" The Prodigy.

На главной сцене фестиваля также выступят американский музыкант Carnage, пионер движения future-house голландец Don Diablo, его соотечественники Ferry Corsten и Jeffrey Sutorius и другие.

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People проводится с 2014 года, площадка располагается под Нижним Новгородом. На мероприятии традиционно проходят выставки, работают спортивные площадки, создаются инсталляции и функционируют лектории, посвященные развитию современных технологий. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.