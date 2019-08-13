Более 330 мероприятий пройдет на акции "Ночь кино" в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь кино", которая пройдет 24 августа, в Москве охватит свыше 130 площадок, на фестивале пройдут кинопоказы, встречи с деятелями искусства и экскурсии. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы в 2016 году придумали эту акцию, <...> за этот период она стала заметным событием, которое позволяет провести не просто серию кинопоказов, но серьезно поговорить о кинематографе, темы становятся более разнообразными с каждым годом. Сейчас это все, что связано с видеоконтентом, музыкальным сопровождением, эффектами, образовательными программами <...>, это экскурсии, встречи с кинематографистами - всего более 330 событий. Москва имеет большую повестку, которая координируется с федеральной, она охватит 133 площадки", - сказал Кибовский.

Как отметила генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко, программа фестиваля откроется в киноцентре "Октябрь" в 16:00 премьерным показом фильма "Мальчик русский", посвященного деревенскому парню, ушедшему на фронт Первой мировой войны. Фильм получил диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на "Кинотавре", был участником конкурса "Берлинале". Его представят режиссер Александр Золотухин и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Максимченко добавила, что центральным событием фестиваля станет театрально-кинематографический перформанс "Мушкетеры 40 лет спустя" в музее-заповеднике "Царицыно". Кроме того, на акции "Ночь кино" в Москве пройдут показы картин из программ Каннского кинофестиваля и "Кинотавра" этого года.