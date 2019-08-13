Игорь Бутман пообещал много сюрпризов на фестивале Skolkovo Jazz Science

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Фестиваль музыки и науки Skolkovo Jazz Science пройдет 24 августа на территории столичного инновационного центра "Сколково". Гостей ждет много сюрпризов и импровизаций, сообщил ТАСС народный артист России, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман. Он является постоянным участником фестиваля, который пройдет уже в четвертый раз.

"В "Сколково" все всегда идет импровизационно: с одной стороны, у нас есть программа, а с другой - непредсказуемость джазового концерта всегда привлекает публику. Поэтому обязательно будут сюрпризы, интересные коллаборации и встречи", - отметил Бутман.

Для совместного выступления с Московским джазовым оркестром мероприятие посетит американская соул-певица Чайна Мозес. В афише фестиваля также заявлено выступление пианиста и вокалиста Олега Аккуратова, певицы Александры Магеровой и московского коллектива Brevis Brass Band.

По словам Бутмана, необычное сочетание музыки и науки на фестивале позволяет меломанам познакомиться с техническими достижениями, а "технарям", в свою очередь, погрузиться в мир звуков и гармонии. "Многие из нас боятся науки, считая черной дырой, не знают ее. Так же, как многие люди науки думают, что музыкальные импровизации - это что-то недосягаемое. А благодаря Skolkovo Jazz Science появляется возможность узнать новое", - пояснил джазмен.

"Джаз и наука тесно связаны. Еще в советское время самыми прогрессивными слушателями джаза были научные центры. Помню свой первый концерт в академгородке под Ленинградом - нам не было и 17 лет, но нас пригласили, привезли и внимательно слушали. Такой интерес и эмоциональные впечатления были очень важны, когда я только начал заниматься джазом", - сказал Бутман.

Гостей фестиваля также ждут мастер-классы по авиамоделированию, работе с микроскопом, рок-школа, интерактивный музей наук, "Нейромафия", футбол в исполнении роботов и другие развлечения для детей и взрослых.