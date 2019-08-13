Фильм Данилы Козловского о катастрофе в Чернобыле выйдет в прокат 8 октября 2020 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Картина режиссера Данилы Козловского, основанная на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, должна выйти в прокат 8 октября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании "Нон-Стоп", которая создавала картину.

"Вчера завершились съемки фильма "Когда падали аисты" (рабочее название) режиссера Данилы Козловского, рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, в Будапеште и в Хорватии <…> Выход в прокат фильма "Когда падали аисты" запланирован на 8 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Главные роли в фильме играют сам Козловский и Оксана Акиньшина. Также в ленте снимаются Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова. Лента "Когда падали аисты" является продуктом совместного производства компаний "Нон-Стоп Продакшн" Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и "ДК Интертеймент" Данилы Козловского.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек. 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории бывшего СССР.