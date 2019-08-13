Аукционные дома Christie's и Sotheby's проведут торги принтами Бэнкси

Как сообщает сайт Sotheby's, среди лотов, которые будут предложены ценителям современного искусства 6 сентября, репродукция рисунка "Девочка с шаром" (2004), за которую планируется выручить от $73 тыс. до $97 тыс. Оценочная стоимость принта "Добро пожаловать в ад" (2004) достигает $22-26 тыс., а "Криминального чтива" (2004), на котором герои одноименного фильма Квентина Тарантино изображены с бананами в руках вместо пистолетов, $14,5-22 тыс.

Для Sotheby's, представители которого подчеркивают рост интереса публики к работам Бэнкси, предстоящие торги станут первым онлайн-аукционом произведений художника. При этом именно в ходе традиционного по своему формату аукциона Sotheby's Бэнкси устроил один из своих самых нашумевших перформансов. В октябре прошлого года одна из репродукций "Девочки с шаром" была продана за £1,04 млн ($1,36 млн) и сразу же после удара молотка попала под спрятанные Бэнкси в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали ее на тонкие ленточки. Выходка художника, после которой название работы было изменено на "Любовь в мусорной корзине", взбудоражила мир искусства, однако ценность чуть не уничтоженного произведения в результате только выросла.

Онлайн-аукцион Christie's будет проходить с 10 по 24 сентября. Как и в случае с аукционом Sotheby's полный список лотов пока не объявлен, однако известно, что он будет включать репродукцию работы Бэнкси "Выбирай оружие", оценочная стоимость которой составляет $36-60 тыс., "Задержание и обыск" ($24-36 тыс.) и "Солдаты Кампании за ядерное разоружение" ($18-30 тыс.).

Британцы относятся к Бэнкси как к национальному достоянию. Произведения художника, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью как у поклонников современного искусства, так и у коллекционеров. Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, доподлинно неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

В прошлом году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - со 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек.