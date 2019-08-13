Путин посетил открытие Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе

ХЕРСОНЕС, /Крым/. 13 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал на показ сюиты из балета "Спартак", которая открыла III Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Глава государства появился в зрительном зале после антракта к началу второго действия.

Спектакль проходит под открытым небом на специально возведенной полноразмерной сцене на территории археологического заповедника "Херсонес Таврический". В постановке задействованы звезды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов в античных декорациях древней Херсонесской крепости.

Главные роли исполняют артисты Сергей Полунин (Красс) и Осиэль Гюнео (Спартак). В балете также участвуют Дауретга Саммерскейл (Великобритания) в роли Эгины и Цейзель Приска (Австрия) в роли Фригии.

Сергей Полунин - лауреат международных конкурсов, дипломант Национального театрального фестиваля "Золотая Маска". Осиэль Гюнео - премьер Баварского государственного балета, лауреат международных конкурсов артистов балета в Варне (серебряная медаль) и Пекине (золотая медаль).

III ежегодный Международный фестиваль оперы и балета продлится до 17 августа.

О балете "Спартак"

"Спартак" - один из самых масштабных и известных балетов. Впервые он был поставлен выдающимися мастерами - хореографом Юрием Григоровичем и сценографом Симоном Висраладзе на сцене Большого театра в 1986 году. Премьера "Спартака" в Новосибирском театре оперы и балета состоялась в 2016 году.

Балет Арама Хачатуряна повествует о плененном римлянами фракийце Спартаке, который был продан в рабство в школу гладиаторов. Спартак поднимает восстание, противостоя войскам римского консула Красса, и гибнет в бою. Сейчас существует более 20 различных версий постановки этого балета.

Постановщик "Спартака" в НОВАТ известный хореограф Георгий Ковтун перед премьерой рассказал журналистам в Новосибирске, что стремился сделать представление похожим на широкомасштабный художественный фильм. В балете задействованы более 300 человек, множество разнообразных костюмов, а дважды в ходе представления на сцене появляется живая тигрица.