Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя

ХЕРСОНЕС /Крым/, 13 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором - премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. Путин пообщался с 20 учениками в возрасте 6-7 лет, которые прошли отбор в Академию. Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у Путина автографы на память и бежали провожать его до самой двери. На прощание глава государства обменялся рукопожатием с одним из начинающих танцоров, а перед маленькой балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.

Руководители учебного заведения сообщили, что уже в конце следующего учебного года планируют сделать с участием ребят итоговый спектакль.

Глава государства поинтересовался у Полунина, найдет ли он время в своем плотном графике для занятий с детьми. "Сергей очень модный артист, востребованный на многих площадках. Здорово, если вы будете работать здесь", - сказал Путин.

"Правда. Дети очень талантливые. Дети - это самое большое счастье", - заверил его артист.

Руководители академии рассказали, что временно занятия будут проходить в спортивном комплексе, но вскоре достроят хореографическое училище, которое будет находиться рядом с театром.

Культурно-образовательный и музейный комплекс

Вице-премьер Ольга Гололец, которая присутствовала на встрече, рассказала президенту о ходе работ по созданию в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут филиал Российского государственного института сценических искусств (с учетным корпусом на 300 студентов и общежитием), Хореографическая академия на 250 учащихся, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы.