Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя

ХЕРСОНЕС /Крым/, 13 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором - премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. Путин пообщался с 20 учениками в возрасте 6-7 лет, которые прошли отбор в Академию. Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у Путина автографы на память и бежали провожать его до самой двери. На прощание глава государства обменялся рукопожатием с одним из начинающих танцоров, а перед маленькой балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Руководители учебного заведения сообщили, что уже в конце следующего учебного года планируют сделать с участием ребят итоговый спектакль.
Глава государства поинтересовался у Полунина, найдет ли он время в своем плотном графике для занятий с детьми. "Сергей очень модный артист, востребованный на многих площадках. Здорово, если вы будете работать здесь", - сказал Путин.
"Правда. Дети очень талантливые. Дети - это самое большое счастье", - заверил его артист.
Руководители академии рассказали, что временно занятия будут проходить в спортивном комплексе, но вскоре достроят хореографическое училище, которое будет находиться рядом с театром.
Культурно-образовательный и музейный комплекс
Вице-премьер Ольга Гололец, которая присутствовала на встрече, рассказала президенту о ходе работ по созданию в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут филиал Российского государственного института сценических искусств (с учетным корпусом на 300 студентов и общежитием), Хореографическая академия на 250 учащихся, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы.
Голодец отметила, что культурный кластер должен заработать уже в 2021 году, но выразила надежду, что строители закончат работы раньше срока.
Общий объем вложений в сооружение комплекса составит около 25 млрд рублей. Новые объекты предлагается построить в центре города - в районе мыса Хрустальный. Они будут объединены в единое городское общественное пространство с парковой зоной общей протяженностью порядка 13 км - от набережной Корнилова до улицы Катерной.
Как сообщало в сентябре 2018 года правительство города, разработка технического задания и дальнейшая предпроектная работа продлится порядка полутора лет, после чего начнется строительство объектов.
В начале августа 2018 года Голодец сообщала, что к созданию нового художественного комплекса подключены сотрудники "Эрмитажа", Русского музея и Третьяковской галереи. Предполагается, что там появится постоянная экспозиция шедевров из коллекций этих музеев.
Идея и задача создания культурных кластеров
Задача создания в регионах России театрально-концертных, музейных и образовательных центров была поставлена главой государства в послании Федеральному собранию 2018 года и конкретизирована в президентском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Путин ранее пояснял, что идея создания таких комплексов возникла в том числе из-за того, что в регионах зачастую нет ресурсов для подготовки кадров в различных сферах культуры и искусства. По его словам, эти кластеры "будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции".