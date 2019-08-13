Фильм "Движение вверх" собрал в Китае $13 млн

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский фильм "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева заработал в прокате в Китае $13 млн, говорится в сообщении на сайте Минкультуры РФ.

"Фильм посмотрели более 2,5 млн человек. Мы собрали в прокате $13 млн. Прокат стартовал 13 июня и уже закончился, но для него было феноменально то, что фильм шел более четырех недель. Традиционно в Китае даже американские блокбастеры более трех недель не идут", - цитирует пресс-служба ведомства генерального директора кинокомпании "Централ Партнершип" Вадима Верещагина. По его словам, фильм стал "самым кассовым" российским кинопродуктом в истории проката в Китае.

"Китай - непростая территория для зарубежных картин, многие фильмы имеют шанс только на один уикенд. "Движение вверх" стало исключением из правил: отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом по сборам среди российских фильмов в китайском прокате. Это беспрецедентный случай, и мы рады, что именно "Движение вверх" взяло эту высоту", - подчеркнул он.

Фильм, напомнили в пресс-службе, создан при поддержке Минкультуры, вышел в широкий прокат в России в декабре 2017 года и собрал 3 млрд рублей. Фонд кино выделил на его производство 400 млн рублей.

Лента рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова.