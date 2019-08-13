Путину очень понравилась постановка "Спартака" на фестивале оперы и балета в Херсонесе

ХЕРСОНЕС /Крым/, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин восхитился постановкой балета "Спартак" на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

Глава государства посмотрел сюиту по балету "Спартак" с участием артистов Сергея Полунина (Красс) и Осиэля Гюнео (Спартак).

После спектакля он заглянул за кулисы и поблагодарил артистов за постановку. "Очень красиво! Спасибо большое", - сказал Путин.

Действие спектакля развернулось под открытым небом на специально возведенной полноразмерной сцене в античных декорациях Херсонесской крепости. В постановке задействованы звезды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов.