Спектакль "Спартак", открывающий фестиваль оперы и балета в Херсонесе, собрал 800 зрителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Около 800 зрителей пришли на спектакль "Спартак", которым во вторник открывается III ежегодный Международный фестиваль оперы и балета в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический", сообщил ТАСС начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий. Ранее сообщалось, что открытие фестиваля посетил президент России Владимир Путин.

"Открытие прошло на ура - в первый день фестиваля давали балет "Спартак", его впервые показали на севастопольской сцене. Пришли около 800 зрителей: билеты получили самые разные горожане, среди зрителей и ветераны, и специалисты различных учреждений, некоторые пришли с детьми", - рассказал Краснолицкий.

Он уточнил, что балет дают на современной технически оснащенной сцене, которая обустроена прямо среди руин античного города Херсонеса. Ранее отмечалось, что при этом сцена сделана таким образом, чтобы не навредить уникальному памятнику.

Балет Арама Хачатуряна повествует о плененном римлянами фракийском правителе Спартаке, вынужденном стать гладиатором; Спартак поднимает восстание, противостоит римскому консулу Крассу и гибнет в бою. Сейчас существует более 20 различных версий постановки этого балета, в частности, в Новосибирском театре оперы и балета спектакль, в создании которого участвовал известный хореограф Георгий Ковтун, дают с 2016 года.

Ранее сообщалось, что ведущие партии во вторник исполняют Сергей Полунин (Россия), Осиэль Гюнео (Куба), Лауретта Саммерскейл (Великобритания) и Цейзель Приска (Австрия). Второй показ балета состоится 15 августа, для гостей фестиваля станцуют российские солисты. Кроме того, в постановке задействованы более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета. 16 и 17 августа на новой сцене и в древнем амфитеатре Херсонеса, построенном около 2000 лет назад, пройдет оперная часть фестиваля.

В пресс-службе правительства Севастополя отмечали, что впервые фестиваль прошел в 2017 году и включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. В этом году фестиваль оперы и балета в Херсонесе проходит в третий раз, он проводится по заказу правительства Севастополя, при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.