Археологи нашли в Дербенте древнее жилище и следы ремесел Чора

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Археологи, ведущие раскопки к югу от построенной в VI веке крепости Нарын-Кала в Дагестане, обнаружили остатки жилища с хорошо сохранившимся хозяйственным инвентарем. Об этом рассказал ТАСС руководитель археологической экспедиции, заведующий отделом археологии института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра (ДНЦ) РАН Муртазали Гаджиев.

"Вскрыты жилищно-хозяйственный комплекс, помещения, остатки стен, сопутствующий инвентарь <...> Найдены целые керамические сосуды, в том числе очень красивая столовая керамика, оставленная людьми. Вместе с тем, были обнаружены сожженные балки, следы огня. По всей видимости, люди оставили поселение в связи с какой-то опасностью, мы предполагаем, что это было связано с военно-политическими событиями, имевшими место здесь в середине V века - это анти-иранское восстание, которое затронуло и территорию Дербентского прохода (равнинный проход с Северного Кавказа на Южный Кавказ между горами и Каспийским морем - прим. ТАСС)", - сказал Гаджиев.

По его словам, среди наиболее интересных находок этого года также хорошо сохранившийся большой хозяйственный сосуд. "На Востоке его называют "хум". Он найден целым, накрытым каменной крышкой - его никто не открывал на протяжении 1,5 тыс. лет", - уточнил собеседник агентства.

Гаджиев отметил, что раскопки в этом году велись на территории поселения I-VI веков, существовавшего до постройки стен крепости Нарын-Кала.

"Это <…> предшественник знаменитых стен Дербента <…> Из письменных источников известно его название - Чор. По всей видимости, это слово восточно-иранского происхождения, оно означает "узкое место" - здесь по всему Прикаспийскому пути (часть Великого Шелкового пути - прим. ТАСС) горы наиболее близко подходят к Каспию", - пояснил ученый.

Ремесла древнего Чора

По словам Гаджиева, находки, сделанные на территории древнего Чора, позволяют говорить о высоком уровне развития гончарного, кузнечного и других ремесел, а также о древнем металлургическом производстве.

"Открыта уникальная гончарная печь V века - совершенная для того времени, с развитой конструкцией. Также зафиксированы следы металлургического производства - обнаружена железная крица, это кусок еще необработанного железа, который был получен в результате сыродутной плавки железной руды <…> Зафиксированы следы кузнечного производства, найдены многочисленные каменные бруски - абразивы для заточки и полировки кузнечных изделий", - рассказал собеседник ТАСС.

Также среди находок - изделия из железа, бронзы и камня, керамическая посуда и фрагменты стеклянных изделий, множество пряслиц - приспособлений для утяжеления веретена при прядении шерстяной и льняной пряжи.

"В этом году обнаружено навершие головной булавки с изображением птицы. Оно достаточно схематично, но нам кажется, что это изображение удода, который в мифологических представлениях Востока символизирует мудрость", - добавил Гаджиев.

Ученый рассказал, что раскопки на месте древнего поселения ведутся с 2012 года, в этом году они возобновились после небольшого перерыва. "В целом итоги нескольких лет позволяют говорить о новом знании в плане изучения хронологии, стратиграфии, архитектуры и планировки этого городища - мы можем однозначно говорить, что горская архитектура своими корнями уходит в эту эпоху.

О Дербенте

Дербент - один из древнейших городов России и мира - уникальный памятник древней истории, он находится на побережье Каспийского моря. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента (общая площадь памятников - 9,7 га), в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.