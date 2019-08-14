Участники фестиваля "Таврида - АРТ" проведут творческие флешмобы в 25 регионах России

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" перед отъездом в Крым проведут в своих городах флешмобы, посвященные мероприятию, сообщили журналистам в среду в пресс-службе форума "Таврида".

"С 14 по 20 августа в 25 регионах страны пройдут флешмобы, посвященные предстоящему фестивалю творческих сообществ "Таврида - АРТ", который состоится в Крыму с 20 по 26 августа. Акции организуют участники фестиваля, отправляющиеся из своих городов в Крым. Флешмобы организуют представители Белгородской области, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесской Республики, Ростовской области, Кабардино-Балкарской, Удмуртской Республики и других регионов", - говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах, центральных площадях городов и на других площадках. Участники фестиваля организуют тематические костюмированные шествия в национальных костюмах, танцевальные представления, музыкальные перформансы и другие творческие флешмобы.

"Таврида - АРТ" соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей.

"Фестиваль объединит все направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. В дни основной программы "Таврида" впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей", - отметили в пресс-службе.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 г.). Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".