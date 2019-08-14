В Рязани открылся музейный центр имени Александра Солженицына

РЯЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Центр имени А. И. Солженицына в составе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника открыли в среду в Рязани, где более 12 лет прожил нобелевский лауреат. Выставочное пространство стало крупнейшим, связанным с именем писателя.

Основу экспозиции составили материалы из архива Рязанской области.

"По факту это самое большое солженицынское место на сегодняшний день, и сегодня правильно звучало, что у него огромный потенциал <…> для изучения и мирных дискуссий", - отметила вдова писателя, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, которая принимала непосредственное участие в создании музея и передала в фонд около 50 экспонатов, включая архивные документы и личные вещи.

Решение о создании музея было принято в 2016 году в рамках подготовки к 100-летию Солженицына по инициативе рязанской общественности. Музей расположился особняке XIX века в центре Рязани, сумма госконтракта превысила 134 млн рублей. В экспозиции, площадь которой составляет около 900 кв. метров, отражен рязанский период жизни писателя, представлены материалы о прототипах героев его произведений и литературная история региона. Кроме того, архивы, представленные в залах центра, рассказывают о работе советских литераторов в условиях цензуры.

"В первую очередь, это настоящий серьезный музей с очень серьезными уникальными фондами, с современной застройкой, зонированием. Все сделано под задачи реализации той концепции, которую мы с Натальей Дмитриевной [Солженицыной] считаем абсолютно уникальной. В прямом смысле этого слова, потому что она не повторяет ни одну из известных нам музейных концепций", - сообщила журналистам статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова, отметив, что министерство будет принимать участие в продвижении нового музея.

Музейный центр оснащен интерактивным оборудованием, видеозалом и конференц-залом, планируется, что он будет реализовывать образовательные и исследовательские программы, посвященные творчеству Солженицына, истории Рязанской области XX века и гражданскому подвигу советских литераторов. "Это история Рязани, как часть очень важной истории страны глазами рязанцев, глазами Александра Исаевича Солженицына. Это крайне важно. Потому что такой взгляд у нас, наверное, еще представлен в Рязани не был - очень широкий, всеобъемлющий, и, в то же время, персонифицированный", - отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Солженицын в Рязани

В Рязани писатель и лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын (1918-2008) жил и работал с 1957 по 1969 годы, именно в этот период была написана повесть "Один день Ивана Денисовича", принесшая автору мировую известность. Солженицын также известен как автор рассказов "Матренин двор", романов "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус". В 1974 году против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании помощи "реакционным кругам иностранных государств в проведении враждебной деятельности против СССР", в том же году он был лишен советского гражданства и выдворен из СССР. В 1991 году реабилитирован, в 1994-м вернулся в Россию. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1990), Государственной премии РФ (2007).

Музей Солженицына с 2015 года действует на его родине в Кисловодске, в 2018 году музей-квартира писателя был открыт в Москве. Кроме того, школьный музей, посвященный Солженицыну, открыт в поселке Мезиновский Владимирской области, где в течение года после ссылки он преподавал и познакомился с героиней "Матрениного двора" Матреной Захаровой.