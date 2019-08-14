Изабель Юппер хотела бы поработать с режиссерами из России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Французская актриса Изабель Юппер готова к сотрудничеству с российскими режиссерами, поскольку уважает современный кинематограф страны. Об этом она сообщила в среду в телефонном интервью ТАСС в преддверии своего приезда в Москву и Санкт-Петербург с новым спектаклем.

"Я бы с огромным удовольствием снялась в картине русского режиссера, - призналась Юппер. - Я выросла на классических фильмах эпохи большого русского кино, например, "Летят журавли" или фильмы Тарковского, поэтому отношусь к российскому кинематографу с большим уважением".

Актриса убеждена, что "современное российское кино, безусловно, заслуживает внимания". Она рассказала, что, к примеру, любит фильмы Андрея Звягинцева. "Или последняя работа Кантемира Балагова, это очень интересное для меня имя, - пояснила Юппер. - Последний фильм Кирилла Серебренникова, "Лето", также показался крайне интересным. Да, я очень люблю и уважаю российский кинематограф".

В 2008 году актриса получила спецприз Московского международного кинофестиваля и со сцены поблагодарила за награду по-русски. "Да, я говорю по-русски, - подтвердила Юппер. - Немного понимаю. Я учила когда-то русский язык и с огромным уважением отношусь к русской культуре, кинематографу и литературе". При этом она призналась, что будет "очень счастлива вновь оказаться в Москве и Санкт-Петербурге", с нетерпением ждет этой поездки.

Юппер о спектакле

Юппер 8-9 сентября покажет в двух российских городах моноспектакль "Любовник" по одноименному роману Маргерит Дюрас. "Во время показа "Любовника" ничего по-русски я произносить, увы, не стану, - рассказала актриса. - Это вообще очень особенный спектакль, это даже не спектакль в привычном смысле этого слова. Я читаю произведение Маргерит Дюрас, это скорее театрализованное чтение повести".

Постановка будет идти на французском языке с русскими субтитрами. "Любовник" - самое известное сочинение француженки Дюрас - было написано в 1984 году. Произведение рассказывает историю любви дочери французских колонистов в Индокитае и местного мужчины. По повести, удостоенной Гонкуровской премии, был снят и фильм Жан-Жака Анно.

"Я хочу обратить внимание на великолепный текст Дюрас, его смысловые и эмоциональные оттенки, - сказала Юппер. - Только я и текст, наедине друг с другом". Она пояснила, что "это по-настоящему трогательное произведение, где интерес представляет не только любовная линия, но и, скажем, отношения главной героини с ее матерью, или общий исторический контекст, на фоне которого развиваются события". Актриса добавила, что любит "эту повесть, как и другие произведения Маргерит Дюрас".

Актриса уже выступала на московских театральных подмостках. В 2015 году она представила на Международном театральном фестивале имени Чехова пьесу Пьера де Мариво "Ложные признания" вместе с парижским театром "Одеон". Юппер также признавалась, что мечтает сыграть в спектаклях по пьесам Антона Павловича Чехова "Вишневый сад" и "Платонов".

66-летняя Юппер известна зрителям по таким картинам, как "Вальсирующие", "Алоиза", "Судья и убийца". Всего на ее счету более 60 актерских работ, в основном - с режиссерами французского авторского кино. После съемок в фильме "Женское дело" она была удостоена приза за лучшую женскую роль на фестивале в Венеции, а лента "Мадам Бовари" принесла ей премию на 17-м Московском кинофестивале. Мировой успех пришел к Юппер после картины "Пианистка", за которую актриса получила в Канне приз за лучшую женскую роль.