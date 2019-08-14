Президентская библиотека запустит проект "Кремли России" в 2020 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина в сотрудничестве с Новгородским музеем-заповедником планирует запустить в следующем году исторический проект "Кремли России". Его первая публичная презентация прошла в Великом Новгороде в среду.

"Для участия в проекте отобрано 20 кремлей, но на первом этапе будет представлено пять: Новгородский, Ростовский, Рязанский, Тульский и Московский", - сообщила ТАСС директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки Елена Жабко, уточнив, что запуск первого этапа состоится в 2020 году.

По ее словам, в проект вошли объекты, которые в той или иной степени сохранились и функционируют как исторические и культурные учреждения. "Сотрудники Президентской библиотеки стремятся с помощью цифровых возможностей показать жителям России систематизированную, максимально полную информацию об истории кремлей. В проекте будут отражены политическая, религиозная, общественно-культурная функции, особенности архитектуры и процессов постройки объектов", - отметила собеседница агентства.

"Уникальность проекта в объединении различных ресурсов: библиотек, архивов и музеев. Его основная задача - представить объекты не только туристам, а всей аудитории нашего государства", - указала Жабко.

История и особенности 20 исторических построек будут представлены на портале Президентской библиотеки и сайтах музеев-партнеров в регионах, далее авторы планируют создать отдельный сайт проекта. Формат экспозиции - виртуальные туры по объектам и 3D-панорамы. Отдельный раздел планируется посвятить современной истории кремлей.

Новгородский детинец - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков, входит в число объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Общая площадь крепости внутри стен - более 12 га. Здесь располагаются один из древнейших храмов страны - Софийский собор, Владычная (Грановитая) палата и памятник "Тысячелетие России".