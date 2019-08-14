Музеи Солженицына и связанные с писателем места планируется объединить в ассоциацию

РЯЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Музеи, посвященные писателю Александру Солженицыну, и места, связанные с его именем, планируется объединить в ассоциацию для проведения совместных выставок и исследований. Первое совещание, посвященное этому вопросу, состоится в сентябре, сообщила в среду на открытии музейного центра Солженицына в Рязани вдова писателя, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына.

"Мы собираемся уже в сентябре этого года провести первое совещание в связи с ассоциацией всех солженицынских культурных точек. Не обязательно музеев, есть такие места, как Саратов, где Солженицын был один раз в жизни, там никакого музея нет и не будет, но там есть факультет в госуниверситете Саратовском, в котором очень сильное солженицыноведение. Почему так сложилось, я не знаю, но мы с ними в большом контакте. Так что я думаю, что это дело недалекого будущего, и оно принесет пользу каждому из музеев", - сказала вдова писателя.

В качестве примера она привела ассоциацию музеев России, посвященных Льву Толстому, которые взаимодействуют и делятся исследовательскими материалами, проводят совместные выставки.

Центр имени А. И. Солженицына в составе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника торжественно открыли в среду в Рязани, где более 12 лет прожил нобелевский лауреат. Выставочное пространство стало крупнейшим, связанным с именем писателя. К 100-летию Солженицына в Москве была открыта музей-квартира писателя, небольшой школьный музей открыт в поселке Мезиновском Владимирской области. Первым в мире официальным музеем Солженицына стал открытый в 2015 году центр в Кисловодске.

Александр Солженицын (1918-2008) - прозаик, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор рассказов "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", романов "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус". В феврале 1945 года был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. В 1974 году против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании помощи "реакционным кругам иностранных государств в проведении враждебной деятельности против СССР", в том же году он был лишен советского гражданства и выдворен из СССР. В 1991 году реабилитирован, в 1994-м вернулся в Россию.