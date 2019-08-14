Людмила Улицкая и Полина Осетинская выступят вместе на фестивале Re:Formers в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Писательница Людмила Улицкая и пианистка Полина Осетинская дадут совместный концерт 29 ноября в зале "Зарядье" в Москве в рамках II Фестиваля актуальной классики Re:Formers, сообщила в среду пресс-служба фестиваля.

"Совместное выступление двух знаменитых женщин - пианистки Полины Осетинской и писателя Людмилы Улицкой - покажет, как могут соединяться в одном пространстве концертного зала звук и слово. На уникальном концерте-чтении "Совместные действия" будут прочитаны неизданные рассказы и стихи Людмилы Улицкой, а Полина Осетинская исполнит редкую музыку Баха, Десятникова, Васкса, Скарлатти, Калейса", - сообщили организаторы.

Темой фестиваля Re:Formers, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 1 ноября по 5 декабря, станет соединение музыки и других видов искусств. Откроет фестиваль американская пианистка сингапурского происхождения Маргарет Ленг Тан, которой посвящали свои произведения Джон Кейдж, Майкл Найман, Джулия Вольф и другие композиторы. "Одно из отделений в ее программе будет посвящено произведениям для игрушечного фортепиано: она первая в мире вывела этот инструмент на большую сцену и при помощи очень ограниченных средств оказывает невероятное воздействие на слушателей", - подчеркнули в команде Re:Formers.

В Рахманиновском зале консерватории 1 ноября впервые в России исполнят сочинение "Метаморфозы" Джорджа Крама в честь 90-летия композитора. Также в рамках фестиваля пройдут премьеры сочинений Такаси Ёсимацу, Рио Нода, Жан-Дени Миша, Алексея Курбатова и других композиторов-классиков XXI века. В концертах примут участие сербский перкуссионист Небойша Живкович, скрипачи Борис Бровцын и Елена Ревич, певица Мария Остроухова, хорватский саксофонист Гордон Тюдор, пианистка Мария Немцова, камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина и другие.

Первый фестиваль Re:Formers состоялся в 2017 году.