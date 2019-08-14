Выставка работ художника Якоба Йорданса откроется в музее Пушкина в Москве 1 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Выставка работ художника Якоба Йорданса "Русские Йордансы" откроется 1 сентября в Государственном музее А. С. Пушкина, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"В Государственном музее А. С. Пушкина 1 сентября откроется выставка "Русские Йордансы". Ценители живописи впервые смогут увидеть основные произведения фламандского художника Якоба Йорданса, хранящиеся в московских и региональных музеях. На выставке будут представлены 15 крупноформатных картин и около 20 рисунков, в том числе из коллекций музеев Нижнего Новгорода и Перми", - говорится в сообщении.

Йорданс родился в 1593 году. Вместе с Питером Рубенсом он обучался художественному ремеслу у знаменитого Адама ван Ноорта. Среди его заказчиков были представители английского короля Карла I, королевы Генриетты-Марии и Оранской династии.

Во второй половине XVIII века картины Йорданса стали появляться в России. Поначалу их покупала Екатерина II для основанного в 1764 году Эрмитажа, а затем коллекционировать работы фламандских мастеров Золотого века начали представители русской аристократии. Художник создавал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, писал портреты и натюрморты, отдавая предпочтение жанровым композициям с элементами бурлеска. Его произведения отличают барочная избыточность, драматургические решения и крупные планы.