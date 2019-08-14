Спектакль-лауреат "Золотой маски" покажет башкирский драмтеатр на фестивале в Грозном

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Спектакль "Зулейха открывает глаза", удостоенный премии "Золотая маска" за сценическое прочтение романа, покажет на фестивале в Грозном башкирский академический театр драмы. Для участия в этом мероприятии был изготовлен второй комплект декораций, сообщил ТАСС в среду режиссер театра Айрат Абушахманов.

"На фестиваль национальных театров "Федерация" в Грозном отобраны 16 участников, мы также прошли отбор как ведущий национальный театр страны. Мы ставим там спектакль "Зулейха открывает глаза" по роману Гузель Яхиной", - рассказал он.

Однако для участия в фестивале башкирскому театру пришлось заказать еще одни декорации. Дело в том, что после этого коллектив выступает в Иркутске, и туда сценические атрибуты не успеют доехать, добавил режиссер. "Мы впервые сделали на один спектакль два комплекта декораций, так выгоднее, чем возить их. А если транспортировать их как всегда, грузовиками, то они не успеют доехать до Иркутска. Актеры летят на самолете, они успевают", - поделился Абушахманов, уточнив, что в постановке всего задействованы более 50 человек.

Первый фестиваль национальных театров "Федерация" пройдет в Грозном с 11 по 19 сентября в рамках Года театра, который объявлен в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.