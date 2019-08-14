Волин заявил, что российская анимация оказалась востребована в Китае

ХАРБИН (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), 14 августа. /ТАСС/. Российская анимация весьма востребована в Китае. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на состоявшемся в Харбине 12 заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Это не новый момент, мы давно работаем в области анимации, - сказал замминистра в беседе с корреспондентом ТАСС. - Это очень востребованный формат".

"Мы видим, что многие китайские компании заинтересованы в российских мультфильмах", - подчеркнул Волин. "Мы очень надеемся, что в следующем году мы сможем показать неплохое представительство российской анимации на китайском рынке", - отметил он.

"В этом году в Китае была показана четвертая "Снежная королева", - рассказал он. По его словам, ее сборы оказались скромнее, чем третьей, зато третья принесла для российской мультипликации в Китае определенный авторитет.

"Планки заданы, этим планкам надо соответствовать", - резюмировал Волин.