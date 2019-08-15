Умер актер Валентин Воронин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Советский и российский актер театра и кино Валентин Воронин умер 14 августа в возрасте 78 лет, сообщается на сайте Свердловского государственного академического театра драмы.

"Коллектив театра искренне соболезнует семье, родным, близким, друзьям и почитателям таланта Валентина Александровича Воронина, прощание с которым состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы. О времени начала церемонии будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Воронин родился в 1940 году в Оренбургской области. Работал в Свердловском академическом театре драмы с 1967 года, в 1982 получил звание "Народный артист РСФСР". Актер является номинантом национальной театральной премии "Золотая маска" за "Лучшую мужскую роль в драматическом театре", удостоен знака "За заслуги перед Екатеринбургом" и знака "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Участвовал в спектаклях "Дети Солнца", "Варшавская мелодия" и других, снимался в фильмах "Тем, кто остается жить", "Валькины паруса" и "Журавлиная песнь".