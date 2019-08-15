Археологический памятник VIII-XIII веков в Дербенте планируют сделать музейным объектом

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Археологический памятник тысячелетней давности в Дербенте, включающий в себя остатки комплекса для ритуальных омовений, планируют сделать музейным объектом, сообщил ТАСС в четверг заведующий отделом археологии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН Муртазали Гаджиев.

"Этот культовый памятник существовал с VIII до начала XIII века и связан с религиозной жизнью города, а также с системой водоснабжения. Это огромный комплекс, в котором расположились ванны, керамические водоводы, главный коллектор для сброса воды, пять стел с религиозными текстами на арабском языке. В планах музеефицировать этот объект, сделать покрытие триплексом вровень с тротуаром (так называемое археологическое окно - прим. ТАСС) с соответствующими информационными щитами и подсветкой", - рассказал Гаджиев, не уточнив сроков реализации проекта.

По его словам, памятник был выявлен во время работ по строительству ливневой канализации на улице Мамедбекова в Дербенте недалеко от северной оборонительной стены города. Объект изучен в 2014 году, в ходе раскопок найдено множество монет, датированных VIII-XIII веками, что также свидетельствует о религиозно-культовом назначении сооружения.

"Изначально по завершении работ на этом месте планировалось уложить тротуарную плитку. Но мы сказали, что объект нужно законсервировать, в этом нас поддержало Минкультуры и управление по охране памятников", - добавил собеседник агентства.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, уникальный памятник древней истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента (общая площадь памятников - 9,7 га) в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек. Ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.