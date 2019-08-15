Эксперты рекомендовали Минкультуры поддержать 13 проектов режиссеров-дебютантов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экспертный совет по игровому кино режиссеров-дебютантов рекомендовал департаменту кинематографии предоставить субсидии 13 проектам дебютных фильмов в 2019 году, сообщается в четверг на сайте Минкультуры РФ.

Очная защита проектов прошла в Минкультуры 31 июля. К ней была допущена 51 лента кинорежиссеров-дебютантов. Два отдельных конкурса проводились для режиссеров-дебютантов, получивших профильное образование за счет государственного бюджета (восемь проектов) и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта).

По итогам голосования, экспертный совет рекомендовал департаменту кинематографии включить 10 проектов дебютных фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии - получателей субсидий в 2019 году. Также рекомендовано предоставить субсидии трем проектам дебютных фильмов режиссеров, получивших соответствующее профильное высшее образование за счет ассигнований федерального бюджета. Отмечается, что еще 22 кинопроекта будут включены в резерв на получение субсидий в 2019 году. Конкретные суммы поддержки не называются.

"Дунай" и фильм про "Инстаграм"

В частности, Минкультуры может профинансировать создание дебютной картины "Дунай" про любовь русской девушки и серба (режиссер Любовь Мульменко), художественным руководителем проекта стал Валерий Тодоровский. Также в список попал фильм режиссера-дебютанта Семена Серзина, который экранизирует пьесу Дмитрия Данилова "Человек из Подольска".

На господдержку смогут претендовать проект киностудии "Рок" Алексея Учителя про русскую деревню, режиссером фильма "Земун" станет дебютант Эдуард Жолнин. Кроме того, Минкультуры может профинансировать ленту Тамары Дондурей, дочери умершего в мае 2017 года киноведа Даниила Дондурея. Она дебютирует в полнометражном кино с игровым фильмом-размышлением о своей жизни "Способ любви". Будущая картина уже отобрана в одну из секций Венецианского кинорынка, которая помогает режиссерам найти финансирование для своих кинокартин.

Господдержка также может быть оказана проекту продюсерского центра "ВГИК-Дебют", который рассчитывает сделать фильм "Смерти нет" о трагедии в Керчи, которая произошла 17 октября 2018 года. Будущий режиссер фильма - дебютант Евгений Дудчак. Жанр фильма - драма. В центре сюжета - история матери стрелка, врача скорой помощи. Также экспертный совет выделил и будущий дебют сценаристов Олега и Владимира Пресняковых, которые попробуют себя в кино с фильмом "Храни меня, мой Инстаграм". В картине планируют сыграть Оксана Фандера, Артем и Степан Михалковы, Федор Бондарчук и Павел Табаков.

В конкурсе для режиссеров-дебютантов, получивших профильное образование за счет государственного бюджета, эксперты оценили три будущих фильма. Это, в частности, черно-белые "Семейные сцены" про конфликты в жизни супружеской пары и картина "Шинед О"Коннор", которую снимут два режиссера-дебютанта - Аглая Шмидт и Ринат Махмудов. Согласно сюжету, девушка Саша, которая воспитывалась в детдоме, устраивается сиделкой к мальчику-инвалиду, чтобы узнать, где его отец прячет награбленные деньги. Создатели фильма хотели бы видеть в главных ролях Семена Трескунова, Ирину Горбачеву, Анну Михалкову и Александра Робака.