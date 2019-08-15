Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям фильма "Мстители: Финал"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с пиратскими копиями фильма "Мстители: Финал", говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений приняты меры по ограничению доступа к нелегальным копиям зарубежного фильма "Мстители: Финал", - указано в сообщении. - После уведомления владельцы пяти сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала. Операторами связи ограничивается доступ к двум интернет-ресурсам на территории России".

Требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.