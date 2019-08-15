Фестиваль короткометражного кино в седьмой раз открывается в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Седьмой Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" откроется в пятницу в Калининграде. Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы киносмотра, на торжественной церемонии покажут фильмы, победившие на предыдущих шести смотрах.

Зрители увидят короткометражки "Спаситель" Романа Артемьева, "Проверка" Галы Сухановой, "Портфолио" Никиты Тамарова, "Ну, здравствуй, Оксана Соколова" Кирилла Васильева и другие. Кроме того, жителям Калининграда покажут "Бумер" Петра Буслова, картину представят режиссер и сыгравшие в ней актеры.

Предполагается, что гостями фестиваля станут режиссеры Сергей Сельянов, Федор Бондарчук, актеры Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова. Бондарчук планирует провести на фестивале вступительные экзамены по направлениям "Режиссура" и "Сценарное мастерство" в основанную им Школу кино и телевидения "Индустрия".

Председателем жюри по традиции стал продюсер Игорь Толстунов. В состав жюри также вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

Конкурсная программа

В основном конкурсе в этом году представлены 37 фильмов, из которых 35 - это премьеры. Победители будут выбраны в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", также назовут обладателя специального приза.

Помимо конкурсной программы, зрители смогут увидеть и внеконкурсные секции. В программе "Короче. Звезды" будут показаны режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, а также лента "Старый вояка", снятая актером Театра имени Е. Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш.

В программе "Короче. Карьера" будут представлены восемь фильмов, в том числе "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого, "Ульяна" Евгения Сангаджиева и "Смерть тапера" Андрея Селиванова. В секции "Короче. Лав" можно будет увидеть "Саккады" Сергея Линцова и Алексея Юдникова, "Мирную жизнь" Ивана И. Твердовского. В блоке "Делай короче" будет представлено пять картин, в числе которых победитель фестиваля "Кинотавр" - фильм "Топливо" Михаила Архипова.

Во внеконкурсных программах покажут подборки анимации, семейных короткометражных фильмов, а также ленты о здоровом образе жизни. В международной внеконкурсной секции в этом году будут представлены 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Киргизии и Сирии. В блоке "Короче. Геолокация" - 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана. Киносмотр продлится до 18 августа.

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.