Сергей Пускепалис станет художественным руководителем Театра имени Волкова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Актер и режиссер Сергей Пускепалис, занимающий пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, стал победителем конкурса концепций развития Театра имени Волкова и будет назначен его художественным руководителем.

"Подавляющим большинством голосов победила концепция Сергея Пускепалиса", - сказал замминистра культуры РФ Павел Степанов по итогам очной защиты концепций в Министерстве культуры РФ в пятницу.

Новый художественный руководитель будет представлен труппе театра 19 августа.

О конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимались до 9 августа. Как отмечали в Минкультуры, к кандидатам выдвигался ряд требований, в том числе они должны постоянно жить в Ярославле на период реализации концепции, иметь опыт работы в должности главного режиссера или художественного руководителя театра. В конкурсе концепций развития театра приняли участие Пускепалис, а также Денис Азаров, Владимир Алеников, Владимир Гурфинкель, Олег Ефремов, Алексей Казаков, Игорь Ларин, Роман Мархолиа, Михаил Цитриняк.

Концепции претендентов рассмотрела экспертная комиссия, в которую вошли заместитель председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, художественный руководитель Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андрей Могучий, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, а также представители Театра имени Волкова и другие театральные деятели.

Позиции участников

По словам Пускепалиса, репертуар ярославского театра должен создаваться с учетом культурных особенностей как самого театра, так и региона, в том числе с учетом того, что Ярославль входит в "Золотое кольцо России". "Не только зрители Ярославля, но и туристы, которые посещают этот город, должны ходить в этот театр. В их программу должно входить знакомство с премьерами, лучшими достижениями театрального искусства, мне кажется, это очень существенно наполнит зрительский зал и поднимет интерес к этому театру", - сказал он.

Пускепалис считает, что в театре должен продолжить работу художественный совет. "Это очень точное соприкосновение с мнением и интересами труппы и коллектива, но входить туда должны только люди из творческой части, и это должно носить рекомендательный характер для художественного руководителя, но работа такого органа необходима, потому что перед нами стоят огромные задачи и решать их надо общими усилиями", - полагает режиссер.

Как отмечал Денис Азаров, одна из основных задач нового художественного руководителя - укрепление уже существующего бренда "Первый русский театр". По его мнению, это возможно за счет работы над качеством спектаклей, приглашения ведущих зарубежных и российских режиссеров. "Театр должен показывать максимальный срез российского театра, от традиционного театра до одноактного, чтобы у зрителя была возможность выбрать разные спектакли", - говорил он.

Режиссер Алексей Казаков предложил выпускать пять постановок в год: одну для детей от 12 лет, три - по классической драматургии и одну - по драматургии XX-XXI веков. Михаил Цитриняк подчеркивал, что в репертуаре театра должны быть представлены и классическая русская пьеса, и современная, и зарубежная, и пьеса для детей и юношества. Также он предлагал создать рабочую группу в связи с 270-летием театра (будет отмечаться в 2020 году), а также либо поставить спектакль на исторический сюжет, либо создать постановку по биографии Федора Волкова.

Владимир Алеников также отметил, что грядущий юбилей театра должен быть ознаменован ярким театральным событием, ярким спектаклем. "Мы сейчас работаем над пьесой о Федоре Волкове и Прасковье Жемчуговой, которая тоже уроженка ярославской земли, их судьбы однажды переплелись, и я хотел бы сделать этот спектакль музыкально-драматическим", - поделился он.

Роман Мархолиа заявил, что не следует навязывать театру чуждый ему репертуар, а необходимо использовать накопленный опыт. "Если говорить о направлении, то это прежде всего русская классика и классика зарубежная, связанная с истоками этого театра, с романтизмом", - добавил он.

О Пускепалисе

Сергей Пускепалис - актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист РФ. Окончил Саратовское театральное училище, а также режиссерский факультет ГИТИС (курс Петра Фоменко). Работал режиссером в Самарском театре "Понедельник", Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина, Театре Олега Табакова. С 2009 по 2011 год Пускепалис был главным режиссером Волковского театра. Кроме того, он активно снимается в кино и на телевидении, участвовал в таких проектах, как "Битва за Севастополь", "София", "Хождение по мукам", "Золотая Орда" и другие.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Некоторое время между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении Туркалова и объявил выговор Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.