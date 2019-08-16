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Лауреатами премии имени Волкова стали театры из Перми и Новосибирска и худрук ТЮЗа Якутии

Решение о присуждении премии вынесла в июле коллегия Минкультуры России.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Театры из Перми и Новосибирска, а также художественный руководитель Театра юного зрителя из Якутии Алексей Павлов стали лауреатами премии правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"Коллегия Минкультуры России в июле 2019 года приняла решение о присуждении премии Пермскому государственному академическому театру оперы и балета имени Чайковского, Новосибирскому городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева, Алексею Павлову - художественному руководителю Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), заслуженному работнику культуры России, народному артисту Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. Правительство РФ утвердило это решение.

Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства учреждена постановлением кабмина 31 декабря 1999 года. Ежегодно присуждается не более трех премий.

Теги
РоссияЯкутияПермский крайНовосибирская область
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