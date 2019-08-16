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Юэн Макгрегор может сыграть Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах"

Он играл джедая с 1999 по 2005 годы
Юэн Макгрегор EPA/TAL COHEN
Описание
Юэн Макгрегор
© EPA/TAL COHEN

Актер Юэн Макгрегор может сыграть джедая Оби-Вана Кеноби в сериале по саге "Звездные войны" для канала  Disney Plus. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, актер ведет переговоры. Другие подробности относительно нового сериала не приводятся.

Юэн Макгрегор играл джедая Оби-Вана Кеноби с 1999 по 2005 годы. В вышедшем в 1977 году первом фильме "Звездных войн" эту роль исполнял британский актер Алек Гиннесс (1914-2000), за что был номинирован на "Оскар". 

Киновселенная "Звездные войны", созданная режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом, включает в себя 11 художественных фильмов. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус. Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела - фильма об истории, предшествовавшей событиям первых трех эпизодов.

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