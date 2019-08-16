Пускепалис пообещал улучшить атмосферу в коллективе Театра им. Волкова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Режиссер Сергей Пускепалис, которого 19 августа представят труппе Театра имени Ф. Г. Волкова в качестве нового художественного руководителя, планирует в качестве своего первого шага на посту разрядить атмосферу внутри коллектива после конфликта в предыдущем руководстве. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу после объявления его победителем конкурса концепций развития театра.

"Сначала буду выполнять те планы, которые были у Евгения Марчелли (бывший худрук театра - прим. ТАСС), потому что не хочется нарушать здоровую инициативу, инерцию, которая была. Планов у меня полно, главное сейчас наладить работу в театре, потому что все там было бы хорошо, если бы не этот конфликт, ненужный совершенно. Буду работать над атмосферой внутри театра, которая сейчас несколько нарушена", - отметил он.

По словам режиссера, решение о выборе его худруком не стало для него неожиданностью. "Не буду врать, это не было сильно неожиданно, все к этому шло. Но у Министерства культуры РФ была очень честная позиция к этому назначению, все карты были открыты", - рассказал он, добавив, что высказывание каждого кандидата могло повлиять на итог конкурса.

Планы на будущее

Пускепалис поделился, что планирует использовать концепции, предложенные другими режиссерами, в своей деятельности по развитию вверенного ему театра. "Все ребята, которые здесь высказывались, - очень опытные профессионалы, я думаю, я потом смогу использовать то, что они здесь предлагали", - сказал он.

Планы на ближайший репертуар режиссер разглашать не стал, однако подчеркнул, что лично играть в постановках театра не планирует. "Сначала нам нужно приехать в Ярославль с Владимиром Ростиславовичем [Мединским, министром культуры РФ], он представит меня труппе. После этого мы останемся с коллективом наедине, я пойму, что происходит у тех, кто "остался в живых" после этого скандала, ненужного совершенно, какие течения, движения. Потом буду делать какие-то выводы", - поделился он.

Сергей Пускепалис - актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист РФ. Окончил Саратовское театральное училище, а также режиссерский факультет ГИТИС (курс Петра Фоменко). Работал режиссером в Самарском театре "Понедельник", Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина, Театре Олега Табакова. С 2009 по 2011 год Пускепалис был главным режиссером Волковского театра. Кроме того, он активно снимается в кино и на телевидении, участвовал в таких проектах, как "Битва за Севастополь", "София", "Хождение по мукам", "Золотая Орда" и другие.

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении Туркалова и объявил выговор Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.