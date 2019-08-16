{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Конфликт в Театре имени Волкова

Пускепалис пообещал улучшить атмосферу в коллективе Театра им. Волкова

Планы на ближайший репертуар режиссер пока не раскрыл, но играть в постановках театра не планирует

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Режиссер Сергей Пускепалис, которого 19 августа представят труппе Театра имени Ф. Г. Волкова в качестве нового художественного руководителя, планирует в качестве своего первого шага на посту разрядить атмосферу внутри коллектива после конфликта в предыдущем руководстве. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу после объявления его победителем конкурса концепций развития театра.

На эту тему

"Сначала буду выполнять те планы, которые были у Евгения Марчелли (бывший худрук театра - прим. ТАСС), потому что не хочется нарушать здоровую инициативу, инерцию, которая была. Планов у меня полно, главное сейчас наладить работу в театре, потому что все там было бы хорошо, если бы не этот конфликт, ненужный совершенно. Буду работать над атмосферой внутри театра, которая сейчас несколько нарушена", - отметил он.

По словам режиссера, решение о выборе его худруком не стало для него неожиданностью. "Не буду врать, это не было сильно неожиданно, все к этому шло. Но у Министерства культуры РФ была очень честная позиция к этому назначению, все карты были открыты", - рассказал он, добавив, что высказывание каждого кандидата могло повлиять на итог конкурса.

Планы на будущее

Пускепалис поделился, что планирует использовать концепции, предложенные другими режиссерами, в своей деятельности по развитию вверенного ему театра. "Все ребята, которые здесь высказывались, - очень опытные профессионалы, я думаю, я потом смогу использовать то, что они здесь предлагали", - сказал он.

Планы на ближайший репертуар режиссер разглашать не стал, однако подчеркнул, что лично играть в постановках театра не планирует. "Сначала нам нужно приехать в Ярославль с Владимиром Ростиславовичем [Мединским, министром культуры РФ], он представит меня труппе. После этого мы останемся с коллективом наедине, я пойму, что происходит у тех, кто "остался в живых" после этого скандала, ненужного совершенно, какие течения, движения. Потом буду делать какие-то выводы", - поделился он.

Сергей Пускепалис - актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист РФ. Окончил Саратовское театральное училище, а также режиссерский факультет ГИТИС (курс Петра Фоменко). Работал режиссером в Самарском театре "Понедельник", Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина, Театре Олега Табакова. С 2009 по 2011 год Пускепалис был главным режиссером Волковского театра. Кроме того, он активно снимается в кино и на телевидении, участвовал в таких проектах, как "Битва за Севастополь", "София", "Хождение по мукам", "Золотая Орда" и другие.

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении Туркалова и объявил выговор Марчелли, после чего тот написал заявление об уходе по собственному желанию. Позднее Минкультуры объявило конкурс концепций развития театра.

Теги
РоссияКонфликт в Театре имени Волкова
Миронов считает, что Волковский театр под руководством Пускепалиса ждут яркие постановки
Губернатор Ярославской области сообщил, что театр скоро получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов России
Читать полностью