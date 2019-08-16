Власти Петербурга признали памятником сохранившиеся архитектурные фрагменты рынка XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга включил в список объектов культурного наследия сохранившиеся фрагменты здания Ново-Александровского рынка, обнаруженные археологами в центре города. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета.

"В соответствии с распоряжениями председателя КГИОП Сергея Макарова объект археологического наследия "Участок сохранившегося культурного слоя, вмещающий архитектурные остатки Владимирского пассажа Ново-Александровского рынка, построенного в 1867 году по проекту арх. А.К. Бруни" (квартал, образованный пер. Бойцова, наб. р. Фонтанки, Вознесенским пр. и Садовой ул.) включен в перечень выявленных объектов культурного наследия", - говорится в сообщении КГИОП.

Признание сохранившихся фрагментов старинного здания памятником накладывает ограничения на планы создания новых объектов на этой территории, выделенной под строительство учебно-спортивного корпуса Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).

Как отметили в пресс-службе, археологи Института истории материальной культуры РАН в апреле исследовали участок в районе Садовой улицы и нашли архитектурные фрагменты подвальных помещений Владимирского пассажа. Это здание было построено на территории Ново-Александровского рынка по проекту архитектора Александра Бруни в 1867 году, а в 1932 году оно было уничтожено.

Во время раскопок обнаружены фрагменты деревянного настила и мощения, которые, по версии историков, относятся к покрытию центрального прохода Владимирского пассажа. "По оценке специалистов, объект имеет историко-культурную ценность как памятник городской и торговой культуры Петербурга XIX века", - добавили в КГИОП.

В комитете уточнили, что "дальнейшее хозяйственное освоение участков, на которых выявлены объекты археологического наследия, будет возможно при обеспечении сохранности этих объектов". Для этого нужно будет провести новые археологические раскопки с последующей консервацией или музеефикацией сохранившихся элементов архитектуры.