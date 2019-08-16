Мединский сообщил, что при поддержке Минкультуры снимают три фильма о летчиках

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ оказывает поддержку производителям трех фильмов о летчиках. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя действия экипажа самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

"В производстве [при поддержке Минкультуры] сейчас находится три фильма о летчиках, и не надо забывать фильм "Экипаж". Когда мы его делали, нам говорили, что это уже совсем фантастика. Мы понимаем, что они [пилоты самолета Airbus A321] ничем не уступают киношным героям Владимира Машкова и Данилы Козловского", - сказал Мединский.

Фильм "Экипаж" вышел в российский прокат в 2016 году, он стал ремейком одноименной картины Александра Митты (1979 год). Лента повествует о молодом и принципиальном летчике Алексее Гущине, который уходит из военной авиации в небольшую гражданскую авиакомпанию. Вместе с его наставником Леонидом Зинченко им предстоит спасти сотни жизней. Главные роли исполняют Данила Козловский и Владимир Машков.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.