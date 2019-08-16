МХАТ имени Горького еще не выбрал кандидатуру заместителя худрука после ухода Пускепалиса

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. МХАТ имени Горького пока не определил новую кандидатуру на должность заместителя художественного руководителя театра по творческой работе, с которой планирует уйти Сергей Пускепалис в связи с назначением на пост художественного руководителя Театра драмы имени Ф. Г. Волкова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

"Пока не было никаких решений, - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о новых кандидатурах на пост. - Никто точно не знал, что в конкурсе победит Пускепалис. Все было решено только сегодня".

В пресс-службе не исключили, что Пускепалис может и в дальнейшем продолжить работу в МХАТ имени Горького в качестве приглашенного режиссера. "Естественно, его [Пускепалиса] спектакль "Последний срок" остается на сцене театра", - отметил представитель театра.

Сергей Пускепалис, с 4 декабря 2018 года занимавший должность заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе, в пятницу стал победителем конкурса концепций развития Театра имени Ф. Г. Волкова, и 19 августа его представят труппе в качестве нового художественного руководителя.

Режиссер сказал ТАСС, что он не сможет совмещать обязанности новой должности и быть заместителем худрука во МХАТ им. Горького, поэтому ему придется "объясниться и покинуть театр".