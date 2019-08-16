Беглов поручил найти возможность расширить музей Достоевского, сохранив при нем сквер

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил найти возможность расширить выставочные площади литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского без уничтожения Кузнечного сквера, который находится рядом с ним. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Смольного.

"Беглов дал поручение изыскать возможность для расширения музея Ф.М. Достоевского, сохранив при этом Кузнечный сквер", - отмечается в сообщении.

Изначально планировалось, что новое пятиэтажное здание для литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского появится на незастроенном участке в Кузнечном переулке, примыкающем к действующему музею писателя, в 2021 году - к 200-летнему юбилею со дня рождения Достоевского. Стоимость проекта оценивалась в 700 млн рублей, его собирались осуществить на средства меценатов, в числе которых сооснователь инвестиционной компании VIYM, соучредитель фонда "Петербург Достоевского" Андрей Якунин. Однако общественность высказывалась против строительства здания.

По данным пресс-службы правительства Петербурга, в настоящее время музей занимает помещения площадью 1,4 тыс. кв. м. Из них выставочная площадь помещений составляет всего 195,5 кв. м. "Музей испытывает нехватку дополнительных помещений, необходимых ему для дальнейшего развития и соответствия всем современным требованиям музейного дела. Потребность музея в дополнительных площадях можно оценить не менее чем в 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы.