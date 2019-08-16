Сергей Сельянов получил спецприз на открытии кинофестиваля в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Президент седьмого Российского фестиваля короткометражного кино "Короче", продюсер Сергей Сельянов получил в пятницу специальный приз на церемонии открытия киносмотра.

Сельянов удостоен спецприза "За вклад в рождение новых звезд". "Этот седьмой по счету фестиваль так же хорош, как и первый, - сказал продюсер со сцены. - Каждый год будут появляться новые звезды, мы этот фестиваль сделали из "шкурных" соображений - нам нужна новая кровь. Седьмой кинофестиваль открыт!".

В зале присутствуют исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, продюсер Сергей Сельянов, режиссер Валерий Тодоровский, актеры Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, Андрей Смоляков и многие другие. После торжественной церемонии покажут фильмы, победившие на предыдущих шести смотрах.

Зрители увидят короткометражки "Спаситель" Романа Артемьева, "Проверка" Галы Сухановой, "Портфолио" Никиты Тамарова, "Ну, здравствуй, Оксана Соколова" Кирилла Васильева и другие.

Председателем жюри по традиции стал продюсер Игорь Толстунов. В состав жюри также вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

"Качество всей программы с годами значительно выросло, - сказал журналистам Толстунов, отвечая на вопрос ТАСС. - Работы привозят крепкие, интересные. Большинство лауреатов фестиваля прошлых лет сделали потом и полнометражные картины".

Конкурс и спецпроекты

В основном конкурсе в этом году представлены 37 фильмов, 35 из которых - премьеры. Победители будут выбраны в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", также назовут обладателя специального приза.

Помимо конкурсной программы зрители смогут увидеть и внеконкурсные секции. В программе "Короче. Звезды" будут показаны режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, а также лента "Старый вояка", снятая актером Театра имени Е. Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш.

В программе "Короче. Карьера" будут представлены восемь фильмов, в том числе "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого, "Ульяна" Евгения Сангаджиева и "Смерть тапера" Андрея Селиванова. В секции "Короче. Лав" можно будет увидеть "Саккады" Сергея Линцова и Алексея Юдникова, "Мирную жизнь" Ивана И. Твердовского. В блоке "Делай короче" будут представлены пять картин, в числе которых победитель фестиваля "Кинотавр" - фильм "Топливо" Михаила Архипова.

Во внеконкурсных программах покажут подборки анимации, семейных короткометражных фильмов, а также ленты о здоровом образе жизни. В международной внеконкурсной секции в этом году будут представлены 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Киргизии и Сирии. В блоке "Короче. Геолокация" - 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана. Киносмотр продлится до 18 августа.

О фестивале

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от трех до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Киносмотр проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.