Калининградский губернатор назвал фестиваль "Короче" трамплином в большое кино

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Фестиваль короткометражного кино "Короче" стал одним из наиболее значимых событий в культурной жизни Калининградской области и визитной карточкой региона. Такое мнение высказал губернатор области Антон Алиханов в пятницу на церемонии открытия кинофорума.

"Кино, которое показывают здесь, реально становится частью культуры города, истории нашего города, нашей области", - сказал губернатор. Этот смотр часто дает путевку в большое кино начинающим кинематографистам, отметил Алиханов. "Те, кто побеждает на этом фестивале, потом выходят в большое кино. Это очень важно, это супертрамплин", - сказал он.

Губернатор отметил, что фестиваль "Короче" помогает содержать в надлежащем состоянии кинотеатр "Заря", в котором проводится киносмотр. "Мне кажется, что надо его [фестиваль] проводить два раза в год теперь, потому что я не уверен, что он [кинотеатр] не успеет превратиться в торговый центр до следующего лета. Это очень важно, мне кажется, стоит подумать над тем, чтобы делать второй выпуск фестиваля в год", - сказал он.

Губернатор отметил, что фестиваль "Короче" является одним из важнейших событий в Калининградской области. "Я очень рад, что "Короче" у нас проходит уже в седьмой раз, и я уверен, что фестиваль будет жить, потому что его делают классные, замечательные, талантливые люди, которые любят кино и любят Калининградскую область", - заключил он.

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Киносмотр проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.