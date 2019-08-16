Прием документов на Госпремию РФ в области литературы и искусства стартует 2 сентября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по культуре и искусству объявил о начале приема со 2 сентября документов на соискание Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2019 год. Об этом в пятницу сообщается на сайте Кремля.

"Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы, адресованные Совету при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, принимаются по почте либо при личном приеме в аппарате советника президента Российской Федерации В. И. Толстого", - говорится в сообщении.

Подать заявки можно до 16 декабря 2019 года. Кроме того, объявлено о приеме документов на соискание премии президента РФ для молодых деятелей культуры и премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Срок приема документов истекает 1 ноября 2019 года.