Артисты из четырех стран исполнили арии на стихи Пушкина на закрытии фестиваля в Херсонесе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Артисты из России, Италии, Бельгии и Новой Зеландии исполнили в субботу произведения, связанные с творчеством поэта Александра Пушкина, на закрытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Российские и зарубежные артисты поют как минимум по одному пушкинскому произведению и по одному произведению на стихи западных авторов, сообщил ТАСС художественный руководитель оперных дней фестиваля Валерий Ворона.

"Мы назвали концерт "Музыкальная пушкиниана": в этом году юбилей Пушкина, а этот поэт внес огромный вклад в мировую музыкальную культуру. В программе произведения на русском языке на стихи Пушкина, связанные с его произведениями и шедевры западных авторов. Сегодня на сцене поют, кроме россиян, артисты из Италии, Бельгии, Новой Зеландии", - рассказал он.

"Видно, что принесла русская культура: другая степень постижения, другая глубина, внутренний космос человека задействован. Они требуют работы души и ума, чтобы понять эту глубину и красоту. Но западные произведения очень красивы, очень демократичны", - добавил Ворона.

В программу также вошли музыкальные произведения в исполнении симфонических оркестров Москвы и Севастополя. В частности, увертюра к опере "Руслан и Людмила", написанная Михаилом Глинкой.

Интерес к фестивалю

Ворона также добавил, что артисты из США, Франции и других стран интересуются возможностью выступить на площадках ежегодного Международного фестиваля оперы и балета в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический". "У нас уже выстраивается, можно сказать, очередь звезд, желающих участвовать в данном проекте <...> из Америки, из Франции, из Испании, из других стран. Некоторые говорят: "Нам продюсеры не рекомендуют". Но в итоге от нас все довольные уезжают и начинают лучше понимать Россию, начинают понимать, где им правду говорят [про Россию], а где ложь", - сказал Ворона.

Иностранные участники уже бывали на фестивалях в Севастополе. Например, в балете "Спартак", которым фестиваль открылся в этом году, были задействованы артисты из Австрии, Великобритании и Кубы. Уже точно известно, кто будет участвовать в фестивале следующего года, добавил худрук.

Впервые фестиваль прошел в 2017 году и включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. В этом году фестиваль оперы и балета в Херсонесе проходит в третий раз, он проводится по заказу правительства Севастополя, при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.

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