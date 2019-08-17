Фильм "Отпуск" Антона Сазонова получил награду за лучшую режиссуру на фестивале в Локарно

ТАСС, 17 августа. Российский короткометражный фильм "Отпуск" Антона Сазонова был отмечен призом за лучшую режиссуру в программе Pardi di domani ("Леопарды завтрашнего дня") 72-го международного кинофестиваля в Локарно. Об этом ТАСС сообщил режиссер в субботу.

"Фестиваль Локарно так устроен, что я был на нем всего несколько дней и не видел всех фильмов из своего конкурса, поэтому победа - абсолютно неожиданная. Один из членов нашего жюри, Майк Плант, отборщик короткого метра фестиваля "Сандэнс", и это особенно приятно, для меня это не менее важный киносмотр", - сказал он.

Сазонов отметил, что в этом году пока не планирует показывать фильм в России, но будет участвовать в кинофестивалях в следующем году. "В плане фестивалей у нас есть план на год вперед, а там уже как пойдет. Это лотерея", - добавил он.

Также режиссер рассказал, что планирует съемки полнометражной картины. "Есть несколько историй для полнометражного дебюта. Это то, над чем я работаю сейчас", - сказал собеседник агентства.

Антон Сазонов родился в 1989 году в Санкт-Петербурге. Окончил "Московскую школу кино" в 2016 году (первый режиссерский набор Алексея Попогребского). Дебютом в кино стал короткометражный фильм "Тупик", который также являлся дипломной работой режиссера. Лента участвовала в конкурсе короткого метра "Кинотавра" (2017 год), а также вошла в лонг-лист премии "Золотой Орел".

О фестивале

Международный кинофестиваль в Локарно ориентирован на авторское кино и открытие новых имен в кинематографе. Считается четвертым по важности после Канн, Венеции и Берлина европейским кинофестивалем. Премия - статуэтка "Золотой леопард" вручается за лучший фильм конкурса, денежная премия делится между продюсером и режиссером фильма.

В разное время лауреатами кинофестиваля в Локарно становились Алексей Герман, Кира Муратова, Александр Сокуров, Алексей Мизгирев и другие. В 2014 году Россию в конкурсе фестиваля представляла лента Юрия Быкова "Дурак", получившая награду за лучшую актерскую работу (Артем Быстров), приз молодежного жюри и спецприз за гуманизм.