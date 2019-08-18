Сельянов: на возмещение затрат на съемки фильмов в 2019 году выделят 70 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Президент седьмого Российского фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов сообщил, что в 2019 году из государственного бюджета будет выделено 70 млн рублей на международные рибейты [возмещение части затрат на съемки фильмов]. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Осенью рибейты могут заработать в России, Минэкономразвития за это отвечает, его представители говорят, что заработает в сентябре, - отметил Сельянов. - Мне буквально позавчера пришел проект постановления на 70-ти страницах, сейчас мы вносим последние штрихи". По словам продюсера, на эти цели "планируется выделить из госбюджета в 2019 году 70 млн рублей, в следующем - 700 млн рублей, в следующие два года - по 1,5 млрд рублей".

Сельянов убежден, что на данный момент "ничего не мешает ввести рибейты". Он добавил, что после обсуждения проект постановления в самое ближайшее время будет внесен в правительство. "Мы активно участвуем в этой работе", - пояснил продюсер, добавив, что, по предварительным подсчетам, можно будет установить от 30% до 40% возврата расходов, вложенных зарубежными компаниями на территории РФ.

"Программа рассчитана пока на четыре года, - сказал Сельянов. - Оператором процессов станет Российский экспортный центр, они должны создать экспертную группу, в которую войдут представители Министерства культуры РФ, также считаю, что в нее должны войти продюсеры и члены нашей ассоциации. На следующей неделе мы будем обсуждать состав экспертного совета".

В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии сообщил, что готов рассмотреть вопрос внедрения в России правил рибейта. Он отметил, что необходимо просчитать вопрос дохода бюджета от внедрения такой системы.