Работа над фильмом "Вратарь галактики" будет завершена осенью

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Режиссер Джаник Файзиев осенью завершит работу над фантастическим фильмом "Вратарь галактики", съемки которого начались в 2017 году и сдвигались из-за финансового кризиса. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье президент VII Российского фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения и продюсер картины Сергей Сельянов.

"Месяца полтора осталось до завершения фильма, осенью он будет закончен", - сказал он.

При этом, по словам Сельянова, дата выхода картины в прокат пока не известна. "Предполагалось, что она выйдет уже осенью, но пока нам не хватает места в прокате", - пояснил продюсер. "Сейчас мы работаем над этим вопросом, но ответа пока нет", - добавил собеседник агентства.

Файзиев в 2015 году на очной защите кинопроектов сообщал, что из-за финансового кризиса вынужден сдвинуть начало съемок фильма "Вратарь галактики". Предполагалось, что в картине будет много компьютерной графики и анимации.

Ранее Сельянов рассказывал, что "действие фильма происходит в далеком будущем". Согласно сюжету, после галактической войны разрушилась Луна, сместились полюса Земли. На огромном инопланетном корабле-стадионе проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол. Один из героев картины носит никнейм Яшин.