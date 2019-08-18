Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов

ТАСС, 18 августа. Певец, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов умер в Сочи на 73-м году жизни, сообщается на сайте телекомпании "Осетия-Ирыстон".

"Не стало Аскера Махмудова, заслуженного артиста Северо-Осетинской АССР, народного артиста Северной Осетии. Ему было 72 года", - говорится в сообщении.

По данным телекомпании, певец ушел из жизни 17 августа.

Родился Махмудов в Узбекистане, жил в Северной Осетии. Махмудов выпустил восемь сольных пластинок, также участвовал в съемках музыкальных фильмов. Певец выступал на одной сцене с Владимиром Высоцким, Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой, Львом Лещенко, Геннадием Хазановым, Муслимом Магомаевым. Жил в Сочи более 20 лет.