{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов

Он скончался на 73-м году жизни

ТАСС, 18 августа. Певец, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов умер в Сочи на 73-м году жизни, сообщается на сайте телекомпании "Осетия-Ирыстон".

"Не стало Аскера Махмудова, заслуженного артиста Северо-Осетинской АССР, народного артиста Северной Осетии. Ему было 72 года", - говорится в сообщении.

По данным телекомпании, певец ушел из жизни 17 августа.

Родился Махмудов в Узбекистане, жил в Северной Осетии. Махмудов выпустил восемь сольных пластинок, также участвовал в съемках музыкальных фильмов. Певец выступал на одной сцене с Владимиром Высоцким, Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой, Львом Лещенко, Геннадием Хазановым, Муслимом Магомаевым. Жил в Сочи более 20 лет.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Фильм "Отпуск" Антона Сазонова получил награду за лучшую режиссуру на фестивале в Локарно
Режиссер признался, что победа для него была абсолютно неожиданной
Читать полностью