Лауреаты фестиваля короткометражного кино названы в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" в воскресенье объявил победителей конкурса. Лучшим фильмом назван "Подводник", Александра Назарова, лучшим режиссером признан Никита Власов, создатель картины "Болванка".

Председателем жюри стал продюсер Игорь Толстунов. В состав жюри также вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

VII фестиваль "Короче" прошел с 16 по 18 августа в Калининграде. В основном конкурсе в этом году представлено 37 фильмов, из которых 35 - это премьеры. Победители выбираются в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", также определяется обладатель специального приза.

Помимо конкурсной программы есть внеконкурсные. В программе "Короче. Звезды" - режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, а также лента "Старый вояка", снятая актером театра имени Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш.

В программе "Короче. Карьера" - восемь фильмов, в том числе "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого, "Ульяна" Евгения Сангаджиева и "Смерть тапера" Андрея Селиванова. В секции "Короче. Лав" - "Саккады" Сергея Линцова и Алексея Юдникова, "Мирную жизнь" Ивана Твердовского. В блоке "Делай короче" пять картин, в числе которых победитель фестиваля "Кинотавр" - фильм "Топливо" Михаила Архипова.

Также во внеконкурсных программах подборки анимации, семейных короткометражных фильмов, а также ленты про ЗОЖ. В международной внеконкурсной секции в этом году 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Киргизии и Сирии. А в блоке "Короче. Геолокация" - 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана.

Фестиваль короткометражек

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.