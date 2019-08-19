Восемь пар из России прошли в финалы чемпионата мира по танго

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Восемь пар из России выступят в финалах чемпионата мира по танго, которые пройдут 20 и 21 августа в Буэнос-Айресе. Результаты последнего полуфинала были оглашены в воскресенье в культурном центре "Усина дель арте" в аргентинской столице.

Россияне поборются за звание лучших как в салонном, так и в сценическом танго. В категории салонное танго отборочные этапы успешно прошли Станислав Фурсов и Екатерина Симонова, Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, Луис Альфредо Сквиччиарини и Евгения Самойлова, Дмитрий Астафьев и Ирина Пономарева, а также Вадим Кайтуков и Ольга Мокрушина. Кроме того, в финале выступят Елена Кирьянова и Антон Попиченко, которые не участвовали в полуфинале, так как гарантировали себе место в заключительном туре благодаря победе на чемпионате Европы.

В сценическом танго Россию будут представлять Кузнецов и Николаева, Иван Набокин и Анастасия Извекова, а также еще одни победители европейского чемпионата - Артем Лучин и Ирина Самойлова.

По данным организаторов, в общей сложности в отборочных турах приняли участие более 500 пар из 36 стран мира.

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

В 2018 году чемпионами в категории сценического танго стали россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина.