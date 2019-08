В США гитару Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers Band продали за $1,25 млн

ВАШИНГТОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Гитара американского музыканта Дуэйна Оллмана (1946-1971), сооснователя известной рок-группы The Allman Brothers Band, была продана на аукционе в штате Джорджия за $1,25 млн. Об этом сообщила газета The Macon Telegraph.

Гитара производства фирмы Gibson модели Les Paul выпуска 1957 года с золотистым корпусом использовалась при записи двух первых альбомов группы: одноименного The Allman Brothers Band (1969) и Idlewild South (1970). Последний раз же Оллман играл на ней, когда записывал вместе с Эриком Клэптоном и его группой Derek and the Dominos студийный альбом Layla and Other Assorted Love Songs (1970), после чего заменил ее на аналогичную модель Les Paul, но уже вишневого цвета.

Предыдущий владелец приобрел инструмент в 1977 году всего за $475. Гитара в тот момент была в очень плохом состоянии. "Когда он ее обнаружил, это был ободранный кусок древесины со множеством отсутствующих деталей", - рассказал Ричард Брент, директор музея группы в городе Мейкон, где проходил аукцион, и где до сих пор хранился инструмент.

С тех пор гитару три раза перекрашивали и ремонтировали. Тем более удивительно оказалось то, что она в итоге ушла с молотка за такую внушительную сумму. "Впервые перекрашенную гитару продали за такие большие деньги, - отметил Брент. - Мне кажется, никто этого не ожидал".

Покупателем оказался коллекционер, приехавший из другого города и пожелавший остаться анонимным. Однако он договорился с музеем, что каждые полгода будет возвращать гитару обратно в экспозицию. Так что любой желающий сможет снова увидеть ее уже в конце ноября.

Родоначальники "южного рока"

Дуэйн Оллман родился в городе Нэшвилл (штат Теннесси), известном как "столица кантри", в 1946 году. The Allman Brothers Band он основал вместе со своим младшим братом Греггом в 1969 году. Дуэйн играл на гитаре, а Грегг исполнял роль вокалиста, клавишника и автора песен.

Дуэйн трагически погиб в 1971 году, разбившись на мотоцикле в Мейконе, когда ему было всего 24 года. Коллектив, однако, продолжил свое существование: с перерывами и несколько раз меняя свой состав, группа выступала вплоть до 2014 года. Младший брат Грегг Оллман выступал также как сольный исполнитель, издав семь пластинок. Он умер в возрасте 69 лет в мае 2017 года.

The Allman Brothers Band считают основателями так называемого "южного рока" - особого поджанра, истоки которого лежат в музыкальной культуре южных штатов США. Группа использовала также элементы блюза, хард-рока и кантри.

Коллектив выпустил 11 студийных альбомов, многие из которых считаются классикой рока. В 1995 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.