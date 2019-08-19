"Золотая маска" откроет программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль "Золотая маска" даст старт 26 августа масштабной программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которая будет реализована в течение 2019 и 2020 годов. Этот проект, инициированный народным артистом РФ Евгением Мироновым, был поддержан президентом Владимиром Путиным, федеральными и региональными органами власти, сообщила ТАСС в понедельник генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина.

"Целью программы, рассчитанной на два года, является развитие театральных институций региона и потенциальной аудитории, - сказала Ревякина. - Для достижения этой цели театры Дальнего Востока получат грантовую поддержку для обновления репертуара и приглашения на постановки молодых режиссеров. Для укрепления творческих связей и взаимного творческого обмена между театрами региона в рамках программы впервые в 2019 и 2020 годах пройдут фестивали театров Дальнего Востока. Участниками станут театры Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска, Читы, Улан-Удэ и других".

По словам собеседницы агентства, открывая программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, "Золотая маска" представит спектакли лауреатов и номинантов одноименной премии в двух ключевых городах Дальнего Востока - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Фестивали в этих городах пройдут с 26 августа по 15 сентября 2019 года. В 2020 году "Золотая маска" побывает в Благовещенске.

Как сообщила Ревякина, в рамках "Золотой маски" на Дальнем Востоке будут показаны спектакли ведущих московских и петербургских театров: "Мужья и жены" (МХТ им. А. П. Чехова), "Добрый человек из Сезуана" (Театр им. А. С. Пушкина), "Все пути ведут на север" (Театр "Балет Москва"), "Сон в летнюю ночь" (Театр "Мастерская П. Н. Фоменко"), "Осторожно, эльфы" (Театр наций), "Джекилл&Хайд" Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, а также спектакль "Карлик Нос" Пермского Театра-Театра. Кроме того, как всегда, пройдет образовательная программа, включающая мастер-классы, семинары, творческие встречи с мастерами сцены, состоятся обсуждения спектаклей.

"Для "Золотой маски" это большая честь - открывать такой масштабный проект, представляя лучшие спектакли российских театров жителям Дальнего Востока. Фестиваль "Золотая маска" занимается гастрольной деятельностью уже на протяжении почти 20 лет, и мы постоянно убеждаемся, что для искусства не существует границ, а театр необходим людям вне зависимости от географии", - заявила гендиректор фестиваля.

Гастроли "Золотой маски"

Ревякина отметила, что в 2019 году, объявленном в России Годом театра, фестиваль "Золотая маска" особое внимание уделяет расширению своей программы в регионах, где с 2000 года проводятся проекты "Лучшие спектакли в городах России". С апреля по июнь такие фестивали уже прошли в Южно-Сахалинске, Омске, Таре, Новосибирске, Екатеринбурге и малых городах Свердловской области - Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, а также в Шарыпове Красноярского края. Жители этих городов смогли увидеть лучшие спектакли "Золотой маски" разных лет.

Осенью текущего года фестивали "Золотая маска" пройдут также в Ульяновске и Димитровграде, Петрозаводске и Костомукше, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске, Череповце и Санкт-Петербурге. Традиционно "Золотая маска" представит лучшие российские спектакли в странах Балтии - Латвии и Эстонии, а завершит международные проекты фестиваль "Золотая маска" в Стамбуле.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года.

За время проведения гастрольной программы в ней приняли участие свыше шестидесяти театральных коллективов. Фестивали "Золотой маски" прошли более чем в тридцати городах.